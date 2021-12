Legge Ordinamento Giudiziario: Comitato civico presenta referendum confermativo

A pochi giorni dall'approvazione della legge sul nuovo ordinamento giudiziario, è stato depositato in Segreteria Istituzionale un referendum confermativo in materia. A presentarlo, Fabrizio Perotto, come legale rappresentante del Comitato promotore, composto da 14 cittadini. Il quesito recita “Volete voi che sia confermata e che pertanto entri in vigore la legge costituzionale 7 dicembre 2021, n.1, intitolata “La Magistratura. Ordinamento giudiziario e Consiglio giudiziario?”. L'argomento è molto tecnico, ma la presentazione di un referendum confermativo sospende, di fatto, l'entrata in vigore della legge, che avviene a 5 giorni dalla sua pubblicazione, vale a dire il 12 dicembre. Il Collegio Garante avrà ora tempo 20 giorni per esprimersi sull'ammissibilità del quesito. Se il quesito non sarà ammesso, la legge entrerà in vigore automaticamente; se venisse dichiarato ammissibile, la legge resterà sospesa e il Comitato avrà 90 giorni di tempo per raccogliere le firme necessarie ad avviare l'iter referendario.