Legge Privacy: per Ps e Psd sta mettendo in seria difficoltà uffici pubblici e privati

La legge sulla privacy sta mettendo in seria difficoltà studi professionali, operatori economici fino agli uffici pubblici. E' l'allarme lanciato dal Ps e Psd sugli adempimenti quotidiani da espletare per effetto della normativa, che vanno a toccare anche la Giustizia. "Una Legge delicatissima - scrivono - che il governo di Adesso.sm ha voluto portare in commissione per gli emendamenti e successivo passaggio in seconda lettura in piena settimana di ferragosto del 2018 senza i dovuti approfondimenti con le forze politiche e tutti i soggetti interessati". Benché comporti, precisano, doveri e sanzioni severe.

Una legge per la sinistra sammarinese che "altro non è che un copia e incolla di normative Europee prive di alcun adattamento, come si conviene e dovrebbe essere, alla realtà statuale della nostra piccola Repubblica": con i suoi limiti e difficoltà di applicazione.