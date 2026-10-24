Legge su sport e patrimonio immobiliare, Fabbri: "Sinergia virtuosa pubblico-privato"

Più risorse private per sostenere eventi sportivi e riqualificare gli immobili pubblici. Passa la legge in seconda lettura e la Segreteria allo Sport interviene per ricordarne la ratio. Un impianto normativo definito inedito che tiene alla base una scelta strategica: coinvolgere direttamente il tessuto economico sammarinese nella cura del bene comune. Da un lato il ruolo delle Federazioni: potranno presentare progetti relativi a manifestazioni di rilievo (scadenza fine agosto) - una valutazione specifica ne selezionerà fino a 5 l'anno, garantendo deduzioni fiscali totali sulle donazioni fino a cinquemila euro per le persone fisiche e fino a cinquantamila per le persone giuridiche.

Meccanismo analogo poi, per quanto riguarda la riqualificazione degli immobili pubblici ad uso sportivo. Sarà il Congresso di Stato ad individuare le opere meritevoli di cantiere e sono previste deduzioni integrali in quote costanti e crediti d'imposta strutturati per premiare la generosità di cittadini e imprese. La legge esclude compensi materiali per i donatori: I contributi potranno infatti ricevere esclusivamente un ritorno di carattere istituzionale, comunicativo o informativo, nella trasparenza delle procedure. Per il Segretario Rossano Fabbri, “il provvedimento concretizza una visione moderna nella sinergia pubblico-privato, attraendo risorse per le infrastrutture senza gravare sul bilancio, offrendo insieme risposte alle Federazioni e alle Società del territorio”.











