Legge sull'aborto, Rete: "Ostacoleremo tutti gli emendamenti che limitano la libertà delle donne"

Rete ribadisce la volontà di arrivare a una legge sull'interruzione volontaria di gravidanza vicina allo spirito referendario e che metta al centro la “libertà di scelta delle donne”. Una posizione su cui torna il movimento in occasione dell'evento a Borgo Maggiore dedicato ai diritti civili, con ospite a distanza il parlamentare del Pd Alessandro Zan ed esponenti di politica e società civile.

Rete ripercorre i passi “in avanti” fatti nel Paese su queste tematiche, nelle ore in cui in Commissione Sanità la discussione si focalizza sul progetto di legge sull'aborto. Dal segretario agli Interni, Elena Tonnini, presente al dibattito, l'invito a “lavorare insieme per recepire il quesito referendario e la volontà popolare". Confronto ma anche cultura, con un concerto in serata organizzato dal movimento, per un evento a cui hanno preso parte realtà come Arcigay Rimini.

Nel servizio, le interviste a Daniela Giannoni (Rete) e Marco Tonti (Presidente Arcigay Rimini)