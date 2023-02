Legge sull'Informazione, confronto in casa DC

Non sono mancate frizioni, in casa Dc, sulla Legge sull'Informazione. Il Pdl come noto è stato approvato, ma le assenze tra le fila democristiane quando è stato il momento di votare l'articolo 11 che regolamenta web e blog, hanno scatenato non pochi mal di pancia. La Direzione di lunedì, dunque, è stata occasione di confronto a viso aperto, per sciogliere nodi e incomprensioni. Al netto di qualche presa di posizione forte, il partito ritrova la strada dell'unità. E' quanto emerge dal comunicato, in cui Via delle Scalette rimarca come alla base della legge vi sia la volontà di mettere al centro la salvaguardia del diritto all'informazione, attraverso un rafforzamento delle tutele a garanzia dei giornalisti e dei professionisti del settore.

Rimarca poi come l’articolo 11 rappresenti occasione di maggiore chiarezza su quelli che sono i diritti e i doveri a cui è necessario ispirarsi, assicurando totale libertà e massimo rispetto del pluralismo di idee ed opinioni, muovendosi però nell'alveo del diritto, evitando sconfinamenti nel campo dell'aggressione mediatica o delle cosiddette fake news. "Anche se è vero che al momento della votazione, per circostanze più o meno giustificate, il PDCS non ha mostrato il necessario sostegno come il provvedimento avrebbe richiesto, prestando il fianco ad ambiguità e fraintendimenti – si legge nella nota - questo è il valore della Legge approvata che il Gruppo Consiliare e la delegazione di Governo intendono unanimemente affermare con determinazione, respingendo come assolutamente infondata la speculazione politica di questi giorni". La DC rinnova infine l'impegno a "ricercare, congiuntamente con la maggioranza, una maggior corrispondenza nell'azione con le esigenze del Paese e rispetto alle quali – conclude - abbiamo ricevuto il mandato degli elettori”.