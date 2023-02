Legge sull'Informazione, Lonfernini: "Grande soddisfazione. Un pdl fondamentale"

Nel video l'intervento al Tg San Marino del Segretario con delega all'informazione Teodoro Lonfernini

È intervenuto in diretta al Tg di San Marino Rtv il Segretario di Stato con delega all'Informazione Teodoro Lonfernini. "Grande soddisfazione per un l'approvazione di un progetto di legge attorno al quale abbiamo lavorato un anno e mezzo e che era fondamentale e di legislatura. Il Fatto che sia completo e omnicomprensivo di tutti quegli aspetti di cui il settore ha bisogno mi rende molto soddisfatto. Va incontro ai principi della Carta del '74 dei diritti del nostro Paese per cui quelle regole che volevamo fin dall'inizio uguali per tutti e a cui tutti quanti devono essere sottoposti credo sia l'elemento più importante".