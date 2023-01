Legge sull'Informazione: una parte dell'Aula chiede più controlli su siti e blog

Emendamenti, analisi dell'articolato, confronti e convergenze tra forze politiche diverse: va avanti in Commissione l'esame, in sede referente, del pdl presentato dal segretario Teodoro Lonfernini sul Diritto dell'informazione e dei media. Diverse le questioni su cui i partiti si interrogano. Ieri i lavori erano stati sospesi sull'articolo 9, relativo alla Consulta per l'Informazione. Già nel dibattito iniziale era stato sollevato il problema della definizione di chi sia giornalista e quale attività possa essere considerata giornalismo o no.

Discussione ripresa oggi pomeriggio, dall'articolo 10 sull'Autorità garante per l'Informazione, con il confronto tra Libera – che con un emendamento poi respinto proponeva di far indicare il presidente dell'organismo alla Consulta per una maggiore autonomia – e la replica di Lonfernini che, invece, assicura con la nuova legge un corretto rapporto tra Governo ed enti istituzionali.

Sempre sul fronte opposizione, Rf si sofferma sul ruolo dei blog e chiede cosa succeda ai siti che danno notizie pur essendo, spiega il partito, “completamente scollegati” da monitoraggio e valorizzazione delle professionalità. Dopo un confronto, si è arrivati a un emendamento bipartisan – approvato - che prevede il controllo dell'Autorità anche per i siti che diffondono con continuità informazioni su San Marino. Rete cita il caso di un blog che pubblica notizie di gossip sulla vita privata di persone pubbliche.

Si è passati poi all'articolo sulle testate on-line: sei gli emendamenti, tra minoranze e Governo. Articolo che, come spiegato da Lonfernini in Aula, si collega alle riflessioni dei partiti sulle responsabilità di chi scrive sul web.