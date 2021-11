Legge sull'ordinamento giudiziario, Ugolini spinge sull'acceleratore: "in Aula a dicembre"

Nel servizio Massimo Andrea Ugolini

In attesa del Consiglio di dicembre che vedrà in Aula temi forti come bilancio e giustizia, il Segretario Elena Tonnini punta i riflettori sui fascicoli della sua Segreteria, a partire dal decreto per una zona ZTL nel centro storico di Città, in ratifica nella sessione in corso. Obiettivo: snellire le procedure e semplificare la vita alla polizia civile, che dovrà rilasciare i permessi. Fuori dal cassetto la legge sul superamento dell'obbligo di rinuncia della cittadinanza: riguarderà anche i sammarinesi dopo il matrimonio con stranieri. Prosegue inoltre il confronto con il sindacato sulla stabilizzazione del settore pubblico allargato, con volontà condivisa di evitare nuovo precariato. Trova spazio anche il recepimento del quesito referendario sull'interruzione di gravidanza. L'iter va avanti: c'è stato un incontro sulla prima bozza del testo di legge. Infine i dati dati sul corso/concorso dei Corpi di polizia: 220 i partecipanti, da cui verranno scelti 40 candidati. A catalizzare l'attenzione, però, è la riforma della giustizia. Dopo il confronto con maggioranza ed opposizione, il Segretario Massimo Andrea Ugolini vuole portare nel prossimo Consiglio la legge sull'ordinamento giudiziario, e inserire, nella prima finestra utile, il dibattito sul pdl del codice di procedura penale.







Spinge sull'acceleratore: a marzo scade infatti il termine del Greco. “Il confronto è serrato” – afferma - “ho ringraziato anche ieri in Aula le forze di opposizione per i contributi sulla legge depositata in prima lettura. Ci sono stati suggerimenti anche dalla maggioranza, che già in fase di dibattito aveva sollevato elementi da approfondire. Come Segreteria stiamo cercando di trovare il corretto bilanciamento per arrivare ad una riforma migliorata in seconda lettura rispetto agli elementi di criticità emersi. Il mio auspicio è che già nella prossima sessione consiliare, quella che ci vedrà col deposito in prima lettura del bilancio e della relazione finale della commissione d'inchiesta, possa essere iscritto anche il comma che riguarda l'ordinamento giudiziario, perché marzo 2022 è molto vicino e abbiamo necessità di portare a compimento la riforma. E' troppo tempo che siamo fermi sul tema della giustizia ed è importante che il paese si faccia trovare pronto”. Ugolini parla anche di Carcere. Abbandonato il progetto di una nuova struttura, verrà adeguata quella esistente. Infine, uno sguardo alla famiglia: avviati incontri con i sindacati e associazioni datoriali per un testo di legge unico su permessi parentali, congedi di paternità e aspettativa post partum.

Nel servizio l'intervista al Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini