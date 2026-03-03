CONGRESSO DI STATO Legge sulla Cittadinanza, SdS Belluzzi detta l'agenda: "Regolamento, audizioni e Testo Unico" Verso il trasloco delle attività di Palazzo Pubblico, tra Kursaal e Palazzo Valloni. 122, intanto, i passeggeri nel primo giorno del servizio di trasporto a chiamata SMUVI

L'entrata in vigore della Legge sulla Cittadinanza osserverà una serie tappe: dall'emissione del relativo Regolamento, alle audizioni in Commissione I, “opinioni dissenzienti comprese", come quella "del Comitato che ha appena presentato opposizione al provvedimento" - afferma il Segretario di Stato Affari Interni, Andrea Belluzzi -, fino alla stesura di un Testo Unico.

"Abbiamo tanti diritti che sono nuovi, che sono da riconoscere, - aggiunge - secondo me questo è uno di quelli. Adesso c'è da fare ordine, c'è una serie di stratificazioni normative che hanno anche creato conflittualità tra di esse, c'è da ascoltare i tecnici, c'è da ascoltare anche chi chiede con le proprie posizioni di valorizzare l'appartenenza alla comunità sanmarinese, e io in questo invece mi trovo fortemente in condivisione, e quindi c'è da affrontare un percorso che ci porti a un Testo Unico. È una stagione, è un altro passo avanti sicuramente che faremo, partendo proprio dagli approfondimenti".



Dettagli, che saranno portati in Ufficio di Presidenza, anche sulla temporanea chiusura del primo piano di Palazzo Pubblico per interventi di restauro a pavimentazione, impianto tecnologico e manutenzione degli scranni progettati da Gae Aulenti, a partire dal 2 aprile, con il conseguente trasferimento delle attività di Consiglio e Commissioni al Kursaal, ma in maniera compatibile con l'ordinaria operatività del centro congressi. L'attività Reggenziale si sposterà, in particolare per le udienze, nella Sala del Trono di Palazzo Valloni; ma una parte rimarrà a Palazzo Pubblico.

All'indomani del debutto, il Governo guarda poi ai risultati di SMUVI: 122 i passeggeri nel primo giorno del servizio di trasporto pubblico a chiamata. E sono già centinaia le prenotazioni, solo per un 2% effettuati via telefono al numero dedicato. Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori esorta "alla collaborazione di tutti" e ad annullare la prenotazione in caso non ci si possa presentare, come già accaduto. Nessuna multa prevista, ma un appello al senso civico. Questo per non sprecare tempo, denaro pubblico e avere un occhio per l'ambiente.

Nel video l'intervista ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Affari Interni.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: