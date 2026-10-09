Legge sulla famiglia, contenuti e sua applicazione in una serata partecipata

Una legge tanto attesa quanto articolata. In vigore dal 28 settembre, la Segreteria con delega alla Famiglia incontra la cittadinanza per spiegarne i contenuti. “E' stata una serata molto partecipata da parte della nostra popolazione - dice il Segretario con delega alla Famiglia, Stefano Canti - questo ci ha fatto molto piacere. Credo che l'obiettivo della serata sia stato quello di, anziché costruire politiche per le famiglie, passare alla costruzione di politiche con le famiglie. E' stato un primo incontro per spiegare questi nuovi interventi normativi introdotti nell'ordinamento della Repubblica di San Marino. Ne seguiranno delle altri, proprio per tenere costantemente informate le famiglie su quelli che saranno anche i cambiamenti prossimi".

Dalla legge - quale passaggio fondamentale nel rafforzare le politiche a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità, alla fase “altrettanto importante – dice Canti - della sua concreta applicazione”, per tradurre le disposizioni normative in strumenti effettivamente utilizzabili. "Il nostro Istituto per la Sicurezza Sociale, o meglio, l'Ufficio Prestazioni Economiche - spiega ancora - ha già emesso le prime circolari per spiegare agli utenti come chiedere gli incentivi, dove presentare le domande, come avere accesso soprattutto ai benefici”.

Le circolari sono consultabili sul portale Gov.sm, (nella sezione “Salute e Situazioni di Vita”) e sul sito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Iss.sm (nella sezione “Come fare per”). Disponibili anche le caselle di posta prestazioni.famiglia@iss.sm e info.famiglia@pa.sm, mentre è prevista l'istituzione di un punto informativo per fornire supporto e orietamento alle famiglie. Tra i primi documenti emanati, la circolare relativa alle domande già presentate e all’adeguamento dei trattamenti economici in corso. Online anche la disposizione relativa all’adeguamento degli importi degli assegni familiari a decorrere da ottobre 2026. In fase di aggiornamento la modulistica collegata alle nuove prestazioni: già disponibile il modulo per la richiesta dell’Incentivo Bebè.

Nel video l'intervista al Segretario alla Giustizia con delega alla Famiglia, Stefano Canti