Legge sulla famiglia pubblicata sul Bollettino Ufficiale: il 28 settembre l'entrata in vigore

È stata pubblicata oggi, 23 settembre, sul Bollettino Ufficiale la Legge Ordinaria 23/09/2026 n. 141 “Modifiche alla Legge 14 settembre 2022 n.129 e introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità”. Si tratta dell'attesa norma sulla famiglia approvata dal Consiglio Grande e Generale dei giorni scorsi.

Tra le novità il raddoppio dell’indennità per il congedo parentale, che ora prevede l’80% dello stipendio con un minimo di 1.500 euro mensili per i primi tre mesi dopo il congedo di maternità. Le somme minime previste dalla norma sono riconosciute anche alle madri studentesse.

Un’altra misura, poi, aumenta a 8 ore annuali il permesso per visite mediche dei figli, che diventa retribuito. E si estende l’indennità di malattia, ora riconosciuta se la malattia è dei figli minori di 14 anni ai lavoratori sia subordinati che autonomi. Inoltre, padre e madre possono chiedere anche contemporaneamente il part-time nei primi 4 anni di vita del figlio, con sgravi contributivi per i datori di lavoro che accettano.

Previsto un aumento degli assegni familiari, con importi dai 100 ai 210 euro, anche se in futuro è prevista una riparametrazione in base all’Icee. Si riducono invece le rette dell’asilo nido e della refezione scolastica, in base al numero di figli e al reddito del nucleo familiare. Infine, ci sono il bonus bebè da 1000 euro per ogni nato dal primo gennaio 2026 - per le famiglie con reddito annuo pro capite sotto i 25.000 euro - e il bonus per le donne sole in stato di gravidanza o per i nuclei monogenitoriali: 50 euro mensili erogati tramite Smac.

In vista dell’avvio delle nuove disposizioni, la Segreteria di Stato con delega alla Famiglia, ricorda che è prevista l’istituzione di un Punto informativo per le famiglie presso l'Ufficio Pari Opportunità, bioetica e l'inclusione sociale al Centro Uffici dei Tavolucci. Tale ufficio "avrà il compito di fornire supporto e orientamento alla cittadinanza in relazione alle misure previste dalla nuova normativa".

Il Punto Informativo sarà aperto "non appena saranno completati gli adempimenti necessari alla sua attivazione. Nelle more dell’istituzione del servizio - scrive la Segreteria - cittadine e cittadini potranno rivolgere le proprie richieste di informazioni e chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica info.famiglia@pa.sm, che sarà a disposizione per fornire indicazioni relative alle nuove misure e alle modalità di accesso ai benefici previsti dalla legge".

La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia informa, inoltre, che l’8 ottobre si terrà presso la Sala Montelupo di Domagnano, alle ore 20, una serata pubblica dedicata alla nuova legge. "L’incontro sarà un’importante occasione di informazione e confronto con la popolazione: saranno illustrati i principali contenuti della legge e le relative modalità di applicazione e sarà dato ampio spazio alle domande e alle richieste di chiarimento da parte delle cittadine e dei cittadini".

L’appuntamento si inserisce nell’impegno della Segreteria di Stato con delega alla Famiglia "a garantire, nella fase di avvio della nuova normativa, un’informazione puntuale, trasparente e facilmente accessibile, accompagnando le famiglie nella conoscenza delle misure e degli strumenti messi a loro disposizione".

"L’approvazione definitiva di questa legge – sottolinea il Segretario Stefano Canti – rappresenta un passaggio importante nel rafforzamento delle politiche a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità. Ora si apre la fase altrettanto importante della sua concreta attuazione. Per questo riteniamo fondamentale assicurare alle famiglie informazioni chiare, strumenti di orientamento e un confronto diretto con le istituzioni. L’incontro dell’8 ottobre sarà un’occasione preziosa per presentare le nuove disposizioni, ascoltare le esigenze della cittadinanza e rispondere alle domande. L’obiettivo è accompagnare con attenzione e responsabilità l’avvio delle nuove misure, affinché possano essere pienamente conosciute e accessibili alle famiglie".











