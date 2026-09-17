Legge sulla famiglia, tutte le misure: dal bonus bebè al caregiver familiare

Il segretario con delega alla Famiglia, Stefano Canti, l’ha definita “un passo importante verso un modello di welfare più vicino alle persone”. L’opposizione, che in Aula si è astenuta, definisce il provvedimento “zoppo” in mancanza di un intervento sul potere d’acquisto degli stipendi. Ma cosa contiene la nuova legge sulla famiglia approvata dal Consiglio Grande e Generale?

I 36 articoli del provvedimento si dividono in due macro-aree. La prima riguarda le norme a sostegno della genitorialità, tra cui c’è innanzitutto il raddoppio dell’indennità per il congedo parentale, che ora prevede l’80% dello stipendio con un minimo di 1.500 euro mensili per i primi tre mesi dopo il congedo di maternità. Le somme minime previste dalla norma sono riconosciute anche alle madri studentesse.

Un’altra misura, poi, aumenta a 8 ore annuali il permesso per visite mediche dei figli, che ora è retribuito. E si estende l’indennità di malattia, ora riconosciuta se la malattia è dei figli minori di 14 anni ai lavoratori sia subordinati che autonomi. Inoltre, padre e madre possono chiedere anche contemporaneamente il part-time nei primi 4 anni di vita del figlio, con sgravi contributivi per i datori di lavoro che accettano.

Gli assegni familiari crescono, con importi dai 100 ai 210 euro, anche se ci sarà una riparametrazione in base all’Icee. Si riducono invece le rette dell’asilo nido e della refezione scolastica, in base al numero di figli e al reddito del nucleo familiare. Infine, ci sono il bonus bebè da 1000 euro per ogni nato dal primo gennaio 2026 - per le famiglie con reddito annuo pro capite sotto i 25.000 euro - e il bonus per le donne sole in stato di gravidanza o per i nuclei monogenitoriali: 50 euro mensili erogati tramite Smac.

La seconda macro-area riguarda il sostegno alle attività di cura. C'è l’estensione del congedo per prestatori di assistenza anche se i familiari da assistere risiedono in Italia. E negli stessi casi si potrà chiedere anche lo smart working. Ma soprattutto, viene riconosciuta e introdotta la figura del caregiver, la persona che assiste un familiare non autosufficiente. Per chi dedica almeno 36 ore settimanali all’assistenza, c’è un sussidio fino al doppio della pensione sociale, con sostegni economici anche per gli altri profili. Il provvedimento è limitato a un massimo di 50 caregiver familiari riconosciuti e a una spesa massima di un milione di euro l’anno.







