DIBATTITO Legge sulla naturalizzazione, Mancini: "Serve coraggio politico per fermarsi e riflettere" L'ex coordinatore di Alleanza riformista, oggi membro della direzione, interviene nel dibattito sulla cittadinanza commentando l'analisi di San Marino Rtv sui cambiamenti della popolazione sammarinese

"I dati pubblicati da San Marino RTV fotografano una realtà che non possiamo più ignorare: la nostra società sta cambiando in modo profondo." Inizia così il commento di Alessandro Mancini, ex coordinatore di Alleanza Riformista e oggi membro della direzione per partito di maggioranza, all'analisi di San Marino Rtv sui cambiamenti della popolazione sammarinese.

"Gli stranieri residenti - scrive il politico - rappresentano oggi oltre il 17% della popolazione, una tendenza in costante crescita e destinata ad accentuarsi nei prossimi anni. È il risultato naturale di un Paese che, pur piccolo, è attrattivo e ben amministrato. Ma quando parliamo di numeri, parliamo anche – e soprattutto – di scelte politiche".

Il riferimento è alla proposta di legge che intende abrogare l’obbligo di rinunciare alla cittadinanza d’origine per chi diventa cittadino sammarinese per naturalizzazione. "Una proposta apparentemente tecnica - scrive Mancini - ma che in realtà tocca il cuore della nostra identità e pone interrogativi politici e istituzionali di enorme rilievo. Cosa significa oggi diventare sammarinesi? È ancora un atto di scelta, di appartenenza piena e consapevole? O rischia di diventare una semplice formalità amministrativa, priva di quel legame esclusivo che ha sempre caratterizzato la nostra cittadinanza? Se questa norma venisse abrogata, nel giro di vent’anni potremmo trovarci con una maggioranza di cittadini sammarinesi che mantengono contemporaneamente un’altra cittadinanza. Questo non è solo un tema simbolico, ma ha conseguenze dirette sul funzionamento della nostra democrazia, a partire dalla rappresentanza politica. Chi siede in Consiglio Grande e Generale - aggiunge Mancini - chi vota e prende decisioni per il futuro della Repubblica, dovrebbe avere un legame pieno e non condizionato con San Marino."

Quindi "la doppia cittadinanza rischia di indebolire quel vincolo di esclusività che giustifica l’esercizio della sovranità. Non si tratta di chiudere le porte o di avere paura del cambiamento. Si tratta di difendere un principio chiaro: la cittadinanza sammarinese ha un valore perché è unica, perché rappresenta una scelta precisa, perché è legata a un patto civico profondo. San Marino ha saputo modernizzarsi senza mai snaturarsi".

Di qui la proposta: "Serve coraggio politico per fermarsi e riflettere".

Per Mancini "il rischio non è solo quello di “aumentare i numeri” dei cittadini, ma di svuotare il senso stesso della cittadinanza e, con esso, della rappresentanza democratica. Ed è proprio per questo che oggi è necessario affrontare il tema della cittadinanza a 360 gradi: nelle sue implicazioni giuridiche, culturali, sociali e istituzionali. Non con interventi isolati, ma dentro una visione complessiva, che tenga conto anche delle nuove prospettive che si apriranno con l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Un tema così delicato non può essere trattato per compartimenti stagni. Merita un dibattito profondo, trasparente e responsabile, perché riguarda l’identità stessa della nostra Repubblica. E chi ha responsabilità politica ha il dovere di aprirlo, guidarlo e non subirlo" conclude il politico.

Anche il Comitato Civico per la Cittadinanza è intervenuto nei giorni scorsi: "Un popolo la cui maggioranza appartiene a due Stati perde la sua identità e la sua configurazione giuridica autonoma", sostengono gli esponenti del Comitato.

