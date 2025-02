Legge sviluppo: Gatti "Approfonditi i contenuti". Santi "Una legge vuota"

Marco Gatti e Emanuele Santi

Dopo una lunga maratona consigliare arriva l'approvazione della Legge Sviluppo. Abbiamo sentito per maggioranza e Governo il Segretario alle Finanze, Marco Gatti: "Credo che il cambio di impostazione abbia consentito innanzitutto di approfondire in maniera più significativa quelli che sono i contenuti, anche rispetto agli emendamenti portati dall'opposizione, ancorché poi magari su molti emendamenti, sulla maggior parte degli emendamenti è stato richiesto che fossero portati i BDL specifici che sono stati presentati sia dal governo e altri sono in corso di presentazione. Però il dibattito è stato costruttivo, i lavori sono sono andati spediti, sappiamo che ci sono stati degli articoli che hanno richiesto un confronto anche molto molto acceso, però io credo che il lavoro sia un buon lavoro, l'obiettivo era quello di tenere disgiunta la legge di bilancio da dei cambi normativi che sono necessari e questo è stato portato. L'aspettativa per me è quella che per il futuro si possa fare a meno delle leggi omnibus".

Per l'opposizione, Emanuele Santi del Movimento Rete: "È una legge vuota che noi abbiamo votato contrariamente, è una legge che non dà nessuna risposta ai cittadini, alle tante emergenze che ha questo P aese, non dà nessuna risposta al tema casa, agli affitti e ai mutui, questi temi vengono demandati a possibili progetti di legge che non sappiamo quando arriveranno, noi faremo la nostra parte, quando arriveranno porteremo il nostro contributo, ma a mio avviso insomma questo progetto di legge doveva già contenere e misurare il carattere emergenziale invece non c'è niente".