Legge sviluppo: visioni diametralmente opposte tra Psd e Dml Strascichi del dibattito in Commissione Finanze

"Un metodo nuovo, un risultato condiviso”, in poche parole, un successo. Netto il giudizio positivo del Partito dei Socialisti e dei Democratici sui lavori della Commissione Finanze per l'esame e approvazione della legge sviluppo. Risultato che per la forza politica di maggioranza è la “dimostrazione concreta di come un clima collaborativo e un confronto serio e costruttivo possano portare a buone soluzioni per il paese”. Il Psd definisce infatti prezioso il contributo offerto anche dalle opposizioni, “segnale di una legislatura – osserva - che sta trovando una sua rotta chiara e produttiva”. Tra i punti di forza del pdl sviluppo indicati dal partito: “l’istituzione di uno sportello rivolto a imprese e cittadini per orientarsi sulle opportunità offerte dall’Ue; e le misure a sostegno del lavoro autonomo. Mentre gli emendamenti su doppia cittadinanza, ICEE, questione abitativa e riforme istituzionali – tengono a specificare - sono stati opportunamente rinviati a specifici pdl già in discussione. Sulla natalità, infine, “un ordine del giorno approvato dalla Commissione confluirà nel Progetto di Legge coordinato dal Segretario Canti, per una visione organica sul tema”.

E' invece un j'accuse su tutta la linea alla maggioranza quello che lancia DOMANI Motus Liberi sia rispetto ai lavori dell'ultimo Consiglio Grande e Generale, sia della Commissione Finanze. Parole dure soprattutto sulla legge sviluppo: “solo disposizioni varie in favore delle banche e degli amici – tuona Dml, che rincara poi la dose parlando di sottrazione di fondi destinati al sismabonus per dirottarli “a pochi eletti”, senza accogliere in generale alcuna proposta delle opposizioni in risposta ai problemi dei cittadini: “dall’emergenza casa – elenca Motus - alla crisi economica delle famiglie, dal garantire opportunità formative e lavorative ai nostri giovani agli incentivi alle piccole imprese e semplificazioni burocratiche. “Faremo dei progetti dedicati, dopo ampie riflessioni e confronti”, ci è stato risposto – fanno sapere - ma nel frattempo, - si chiede infine DOMANI Motus Liberi - chi fa fatica ad arrivare a fine mese come fa?”

