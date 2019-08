Leggi IVG e genitorialità: inizia il confronto tra forze politiche sui progetti di legge

È cominciato il confronto tra forze politiche in vista dell'arrivo, nelle commissioni competenti, dei progetti di legge sull'interruzione volontaria di gravidanza e sul sostegno alla genitorialità. Ieri si è svolto un incontro tra commissari di maggioranza. È emersa, fa sapere la presidente della commissione Affari interni e istituzionali, Marica Montemaggi - la disponibilità di andare avanti" e si è ragionato sul metodo di lavoro. Si è ragionato sui punti su cui soffermarsi di più, come la questione dell'obiezione di coscienza. Bisognerà comprendere se sia incostituzionale il fatto non offrire al nuovo personale Iss la possibilità di rifiutarsi di praticare l'aborto, così come si legge nel pdl. C'è poi il tema dell'interruzione volontaria di gravidanza per le minorenni. Nei prossimi giorni nuovo incontro, più ampio, con la maggioranza. A fine agosto si auspica un confronto con il comitato promotore della legge sull'aborto per arrivare, a settembre, a incontrare l'opposizione. Nei giorni scorsi sull'argomento il dibattito si è acceso, soprattutto con il botta e risposta tra Marica Montemaggi e don Gabriele Mangiarotti.