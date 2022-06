Leggi su aborto e famiglia: confronto in maggioranza per portarle in Consiglio ad agosto

Come annunciato, la maggioranza si è riunita per valutare i passaggi necessari alla definizione dei provvedimenti di legge su IVG e per il sostegno alla genitorialità e alla famiglia. Sono stati pianificati, per la prossima settimana, incontri fra le forze che sostengono il Governo. Obiettivo: portare i progetti di legge entro luglio nella commissione consiliare preposta, per le necessarie modifiche e integrazioni. C'è la volontà di presentare i testi di legge emendati in seconda lettura nel Consiglio di agosto per la loro approvazione.