Letta Segretario Pd. Priorità a donne, giovani e lavoro

"Non vi serve un nuovo segretario, vi serve un nuovo Pd” dichiara in Assemblea Enrico Letta, alla guida del partito con 860 sì, 2 no e 4 astenuti. Ieri mattina condivideva su Twitter l'emozione nel salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo. Nel suo intervento priorità alla parità di genere, "lo stesso fatto che sia qui io e non una segretaria donna dimostra che esiste un problema"; alle nuove generazioni, "arrivo con i giovani nel cuore. Se non riusciremo a coinvolgerli avrò fallito il mio obiettivo”; al lavoro, "penso al mezzo milione di italiani che lo ha perso, a loro noi guardiamo cercando le migliori soluzioni per il loro futuro”.







E parlando dell'uscita dalla pandemia: “Abbiamo il dovere di esserci, non con lo sguardo al nostro ombelico ma nella società". Rilancia lo ius soli, “una norma di civiltà” e il voto ai 16enni, per “allargare il peso dei giovani". Lancia l'appello affinché il Pd non sia il partito costretto ad andare al potere perché se no gli altri sbandano, “se lo facciamo – avverte - diventiamo il partito del potere. Si vincono le elezioni se non si ha paura di andare all'opposizione". Invita a spalancare le porte del partito e punta a nuovi sforzi per "costruire un nuovo centrosinistra su iniziativa e leadership del Pd: “Parlerò – promette - con tutti coloro che sono interessati a un dialogo".

Il M5s apre al confronto, ad un "comune impegno per il bene del Paese", dice Conte, mentre il centrodestra attacca Letta sul tema divisivo dello Ius soli, “non è tra le emergenze che dobbiamo affrontare”, dice Salvini. Intanto è caos in “Più Europa”: Benedetto Della Vedova si dimette da Segretario. Lascia anche Emma Bonino, che all'assemblea del partito attacca: “Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi”.