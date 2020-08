Lettera anonima: solidarietà dal Ps

Il Partito Socialista interviene sul caso della lettera anonima spedita ad alcuni partiti e “dal contenuto pesantemente denigratorio” nei confronti di esponenti di Noi per la Repubblica, esprimendo massima solidarietà ai compagni tirati in ballo, e in particolare a Sua Eccellenza Alessandro Mancini “per il vigliacco attacco subito – si legge nella nota - proprio nel momento in cui si trova ad affrontare un semestre estremamente impegnativo dal punto di vista istituzionale e politico. Il partito, una volta chiariti i contorni della vicenda e le conseguenti responsabilità “alla luce dello scrupoloso lavoro da parte dell’autorità giudiziaria, - conclude - avvierà tutte le doverose iniziative in sede politica, istituzionale e giudiziaria”.