Lettera di 9 paesi Ue, tra cui l'Italia, per dibattito su Cedu. San Marino non è tra i firmatari Tema affrontato nella sessione estiva APCE. Il Capodelegazione sammarinese Giovagnoli: "Sembra strumentale. Indispensabile conservare i principi dietro al funzionamento della Corte dei diritti dell'uomo"

Nove paesi UE hanno inviato a maggio una lettera per chiedere una revisione dei funzionamenti della Corte dei diritti dell'uomo e della Convenzione stessa. In materia di immigrazione, ad esempio, viene invocato “il giusto equilibrio”, con i 9 – tra cui l'Italia - che chiedono di valutare se la Corte sia uscita in alcuni casi dal seminato, estendendo eccessivamente l'ambito di applicazione della Convenzione rispetto alle intenzioni originarie. L'obiettivo è aprire un dibattito politico sulla capacità di alcune convenzioni europee di affrontare le grandi sfide del nostro tempo, considerando che sono state scritte qualche decennio fa. Si fa riferimento, ad esempio, all'espulsione di "cittadini stranieri criminali": nella lettera vengono infatti segnalati casi in cui l'interpretazione della Convenzione ha protetto le persone sbagliate e posto troppe limitazioni alla capacità degli Stati di decidere chi espellere dai propri territori.

Una battaglia, quella sulla Cedu, al centro della sessione estiva dell'APCE, a cui ha partecipato anche San Marino. Per il Capodelegazione Gerardo Giovagnoli “il fatto di dire che Corte e Convenzione non sono più aggiornati sembra un po' strumentale”. Sebbene tra i nove promotori ci siano sia Paesi governati dal centro-destra che dal centro-sinistra, Giovagnoli ritiene che si sia voluto mettere al centro dell'attenzione “più un tema politico per l'insopportazione crescente che c'è in molti Paesi verso le istituzioni internazionali.

La Corte dei diritti dell'uomo è una di quelle, perché dice al tuo governo, al tuo Stato, che hai contravvenuto a questa Convenzione e quindi quella legge, quel tuo atto, non sono ritenuti legali. Chiaramente ai governi dà fastidio”. Tra i nove firmatari c'è anche l'Italia. Quindi, qual è la posizione di San Marino? “Non credo che si possa fare una questione di sovrapposizione o di imitazione”, risponde Giovagnoli. “Il governo sammarinese non è stato tra i firmatari di questo documento. Si innescherà eventualmente una discussione, nella quale io credo, non faccio parte del governo, si debba comunque rivendicare l'utilità, anzi l'indispensabilità della conservazione dei principi che stanno dietro alle convenzioni, al funzionamento della Corte. Cosa diversa possono essere, diciamo, i tecnicismi, gli elementi burocratici, ma non smontare i principi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: