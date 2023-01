Lettera di Mancini e Simoncini al Ps: "Partito non si è mai impegnato per confrontarsi con Npr"

Sono stati resi noti i contenuti della lettera dei consiglieri del Ps Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini al Presidente del Partito socialista. Entrambi anticipavano la volontà di non volersi candidare negli organismi del Ps. Nella lettera parlano di "grosse lacune e passaggi in contrasto tra loro" nella bozza del documento politico diffuso dal partito con "l'evidente volontà - scrivono - di non voler affrontare con chiarezza argomenti di carattere strettamente politico".

"La dirigenza - affermano - non si è mai impegnata per sviluppare un confronto con la lista Npr sia sull'attualità che sulla prospettiva". I due consiglieri sostengono poi di non essere stati coinvolti in prese di posizione pubbliche dei socialisti. Piuttosto, spiegano, si è scelta "la strada della sola critica".