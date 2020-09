RAPPORTI BILATERALI Lettere credenziali: oggi si accredita il nuovo Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri

Lettere credenziali: oggi si accredita il nuovo Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri.

Il nuovo Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri si presenta ufficialmente al Titano. Prevista nel pomeriggio alle 17.45 la cerimonia di consegna delle lettere credenziali nelle mani dei Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Cerimonia preceduta dall'incontro, fissato per le 17.00 a Palazzo Begni, con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.

Nato a Napoli 61 anni fa, Mercuri arriva in Repubblica dopo una lunga e prestigiosa carriera diplomatica. Già ambasciatore in Corea del Sud, dal 2016 ha svolto l'incarico di coordinatore per i temi della sostenibilità al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



I più letti della settimana: