ESTERI Lettere credenziali per cinque Ambasciatori, Beccari: “Ogni volta, una pagina nuova fatta di opportunità" Davanti ai Capitani Reggenti, consegnano le credenziali. Primo accreditamento per l'Ambasciatore del Nepal

Una lunga tradizione diplomatica per il Titano in un impegno costante nel coltivare le relazioni con oltre 150 Stati – “tutti sullo stesso piano, dice il Segretario agli Esteri Luca Beccari, nel presentare ai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi i 5 ambasciatori – indipendentemente dalla distanza e dalle dimensioni, dalla cultura e dalle caratteristiche economiche”.

“Ogni nuovo ambasciatore è un portatore di idee – dice Beccari - di progetti per valorizzare le nostre relazioni e ovviamente l'occasione anche per noi di presentare le nostre. Quindi, come dico sempre, una pagina nuova ogni volta nel rapporto con i singoli Stati che di volta in volta si affacciano sul Titano per presentare i loro ambasciatori e come sempre tanto lavoro da fare per noi”.

Con Amira Arifovic – Harmas, Ambasciatore di Bosnia ed Erzegovina, nuove opportunità anche attraverso la cooperazione all’interno di EUSAIR e dell’Iniziativa Adriatico Ionica. Collaborazione da allargare ai settori economico, industriale, commerciale, per attrarre investimenti: temi discussi con l'Ambasciatore del Regno di Thailandia, Puttaporn Ewtoksan. Con Lauri Bambus, Ambasciatore della Repubblica di Estonia, condiviso il percorso negoziale con l'UE e fissato l'obiettivo di approfondire i rapporti nella sfera della transizione digitale. Primo accreditamento per l'Ambasciatore del Nepal, Ram Prasad Subedi: esplicitata la volontà comune di promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei consessi internazionali. Rapporti consolidati con il Perù e insieme all'Ambasciatore Manuel José Antonio Cacho-Sousa Velàsquez, si guarda alle iniziative per il 20esimo anniversario delle relazioni, nel 2025.

Il Segretario Beccari non ha mancato di evidenziare come il rapporto bilaterale corra in una dimensione complementare e dia forza anche al multilaterale, nell'affrontare sfide comuni: “La capacità di espressione nell'ambito multilaterale – prosegue Beccari - dipende molto anche dalla qualità dei rapporti bilaterali; e questo per San Marino forse vale ancora di più. Laddove c'è un tessuto di relazioni bilaterali importante, allora, anche la capacità di esprimersi nel multilaterale migliora”.

Nel video, l'intervista al Segretario agli Esteri, Luca Beccari

