Libera a congresso: Giulia Muratori unica candidata alla carica di segretario

Al Teatro Titano il congresso di Libera che si appresta a rinnovare i vertici del partito e a definire la linea politica. In serata attesa la relazione del Segretario uscente Matteo Ciacci e i saluti dei partiti e delle parti sociali. Domani il dibattito, la definizione della mozione, l'elezione del direttivo e del nuovo segretario. In fase pre-congressuale due le disponibilità messe in campo per la guida di Libera che con il confronto interno ha trovato la sintesi sulla candidatura unitaria di Giulia Muratori, 34 anni, eletta per la prima volta in Consiglio alle elezioni di giugno. Michele Muratori – l'altro candidato, che si era messo a disposizione– subentrerà invece a Giuseppe Morganti, come capogruppo consiliare. Per Libera è il secondo Congresso, il primo da partito di Governo, ed arriva dopo la consultazione elettorale dello scorso 9 giugno, in cui ha ottenuto il 15.75%, pari a 10 consiglieri con una rappresentanza nell'esecutivo di due Segretari di Stato e cioè Matteo Ciacci al Territorio e Alessandro Bevitori al Lavoro. L'assise di Libera chiude, per quest'anno, la stagione dei Congressi, dopo quelli celebrati, nelle ultime settimane, dagli alleati di Governo, Psd e Democrazia Cristiana.