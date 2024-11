LA STAGIONE DEI CONGRESSI Libera a Congresso: questione morale al centro di molti interventi Nel pomeriggio la votazione degli organismi. Candidata unica alla carica di segretario, Giulia Muratori.

Libera a Congresso: questione morale al centro di molti interventi.

Al Congresso di Libera, aperto ieri sera al Teatro Titano dalla relazione del segretario uscente Matteo Ciacci, si stanno succedendo gli interventi dei delegati e il dibattito proseguirà anche nel pomeriggio fino alle 17 circa quando è in programma la votazione degli organismi, della mozione e anche di una modifica dello statuto che ridurrà da 80 a 47 il numero dei componenti del consiglio direttivo.

Candidata unica alla carica di segretario, Giulia Muratori. Tra i temi più ricorrenti sollevati, la questione morale. Manifestata in diversi interventi una certa insofferenza nei confronti del Psd, per i contenuti critici utilizzati del neo-segretario Luca Lazzari nel saluto al congresso, anche se la costruzione di una area progressista resta, per molti, un obiettivo strategico.

