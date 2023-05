DEBITO Libera: "Abbiamo a che fare con degli irresponsabili che ci stanno impoverendo” "90 milioni di interessi e la maggioranza continua con i giochini politici e i ricatti interni"

Libera: "Abbiamo a che fare con degli irresponsabili che ci stanno impoverendo”.

Libera attacca il Governo ancora sul “rinnovo al 6,5% del debito estero”: "90 milioni di interessi sulle spalle del Paese” - sottolinea il partito d'opposizione - mentre “la maggioranza, oltre ad essere spaccata e ad andare avanti solo per la paura delle elezioni, continua con i giochini politici, con “i tentativi di mettere le “bandierine” con qualche ordine del giorno, come l’ultimo presentato da Rete - che suonava come una vera sfiducia al Segretario alle Finanze, Gatti - poi però subito ritrattata. L’ennesimo dietrofront del movimento di Zeppa”.

Libera che parla infine di ricatti interni che proseguono “magari per ottenere qualcosa a livello politico, ma tutto sulla pelle del Paese. Abbiamo a che fare con degli irresponsabili – conclude - che ci stanno impoverendo”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: