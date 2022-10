Libera all'attacco del Governo su tariffe di gas e luce

Libera all'attacco del Governo su tariffe di gas e luce.

Sale l'attesa a San Marino per l'annunciato ritocco delle tariffe di Luce e Gas che l'Autorità per l'Energia dovrebbe decidere domani, con effetto sui consumi a partire dal 1 novembre. Si tratterà di tariffe variabili che terranno conto dell'andamento dei mercati. L'azienda dei Servizi, lo scorso 14 ottobre, aveva chiesto un incremento del 104% per il gas domestico, del 120% per le aziende e del 136% per l'energia elettrica. E proprio sul caro bollette interviene Libera. “La maggioranza è divisa e completamente immobile. Le famiglie e le imprese non meritano questo Governo e – dichiara il partito d'opposizione - chiedono risposte celeri e sostenibili”.

