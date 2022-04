OPPOSIZIONI Libera alla maggioranza: “Incapace di fare delle scelte”. RF definisce Canti "Segretario di Stato alla Propaganda”

“Incapacità a produrre delle scelte, di trovare una sintesi per fornire soluzioni organiche e strutturali al Paese”, è netto il giudizio negativo di Libera sulla maggioranza. “PDCS, Rete, DML e quello che rimane di NPR – sottolinea la forza d'opposizione - hanno evidenti difficoltà ad individuare prospettive concrete che possano giustificare il loro stare insieme”. Finita la compattezza sulla questione giustizia, per Libera salta all'occhio la mancanza di condivisione, indispensabile invece ad affrontare le sfide più stringenti: dal deficit di bilancio alla riorganizzazione del sistema bancario, dal percorso di associazione all'Ue alla crisi del sistema socio-sanitario. Un governo “politicamente morto”, preconizza da tempo Libera, rimarcando che la forza dei numeri consiliari non si sarebbe potuta tradurre in forza delle scelte e delle proposte. Ma il tempo stringe, - conclude - la situazione è oggettivamente complessa, non è più il tempo dei giochini”.

Repubblica Futura dal canto suo punta il dito sul responsabile delle politiche territoriali Stefano Canti, definito piuttosto “il Segretario di Stato alla Propaganda” con riferimento all'ultimo “proclama sul via alla bonifica dei rifiuti pericolosi stoccati a Murata presso il capannone della ex ditta Beccari”. “In realtà – precisa RF - il tutto al momento si sostanzia nel semplice avvio di una procedura tramite la quale, per mezzo della solita delibera “andate e fate” emessa nei confronti delle Aziende Autonome di Stato, si dà mandato alle stesse di provvedere alla bonifica. Bonifica per cui si dovrà bandire un’apposita gara d’appalto. Ammesso e non concesso che tale appalto giunga a buon fine, - conclude RF - occorreranno poi i tempi di realizzazione della bonifica vera e propria. Insomma una situazione ben lontano dall’essere risolta”.

