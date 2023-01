Libera attacca Mancini: "Infranto il legame di fiducia con i sammarinesi"

La vicenda di Alessandro Mancini ha “definitivamente rotto il vincolo di fiducia che dovrebbe intercorrere fra politica e cittadini”. Così Libera che in una nota torna ad attaccare il consigliere di NpR per la sua scelta di non autorizzare la pubblicazione integrale delle sue sofferenze bancarie, unico caso tra i 60 componenti il Consiglio Grande e Generale. Un adempimento facoltativo, - lo ricordiamo - previsto dal codice di condotta dei parlamentari, entrato in vigore lo scorso anno, su raccomandazione del Greco, l'organo anti-corruzione del Consiglio d'Europa. Mancini alla Rtv aveva dichiarato di voler tutelare terzi, come da loro richiesto, perché riteneva giusto e corretto farlo. “Ma nella sua veste di Consigliere e Presidente della Commissione Finanze – rincara la dose Libera – Mancini deve tutelare solo ed esclusivamente una categoria: i sammarinesi. Quello che dice è gravissimo e rappresenta una ammissione di colpa enorme”.

