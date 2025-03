ACCORDO DI ASSOCIAZIONE Libera: “Avanti con l'Europa, all'unanimità” Il partito di maggioranza a tutto campo su approvazione dell'odg sull'accordo Ue che ha unito gli schieramenti, alla modifica dell'ordinamento giudiziario, fino alla questione Des. Presentata anche l'iniziativa del 28 marzo legata all'Arengo

“E' il nocciolo dell'attuale questione politica”, la firma dell'Accordo di associazione segnerà lo spartiacque tra un prima e un dopo. E il dopo va adeguatamente preparato. Con soddisfazione Libera richiama l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno in Consiglio, mettendo in luce la necessità di unire le forze – ormai all'ultimo miglio – per arrivare alla finalizzazione dell'accordo, mantenendo però “l'asticella alta sia a salvaguardia delle peculiarità sammarinesi, sia nella corrispondenza tra nuovi diritti e doveri di adeguatezza e serietà che l'Europa ci chiede” - osserva Luca Boschi. "L'ordine del giorno contiene tre concetti che a noi stanno molto a cuore. Il primo - elenca - è quello della condivisione, da qui alla fine del percorso tramite Commissione Esteri e Commissione Mista saranno informati e aggiornati in tempo reale le forze politiche e il Paese. Il secondo è quello dell'adeguamento del nostro sistema, in particolare della pubblica amministrazione, quindi investire sulla formazione. Il terzo è quello dell'apertura sul sistema bancario e finanziario a un affiancamento di enti terzi alla nostra vigilanza per rendere il nostro sistema il più serio possibile. Noi siamo un Paese serio - dice Boschi - e non abbiamo paura di confrontarci con i Paesi prossimi partner".

Dall'excursus sui lavori consiliari, l'accento sulla decadenza dei limiti temporali al mandato del Dirigente del Tribunale, “un principio su cui – sottolinea Giuseppe Maria Morganti – Libera ha sempre insistito, anche dai banchi dell'opposizione”. "Abbiamo sostenuto il fatto che comunque un magistrato dirigente, - osserva - se si individua la figura giusta, non possa essere limitato nel tempo, debba avere la possibilità di sedimentare la propria azione all'interno di una realtà che è comunque complicata da mantenere in equilibrio, da mantenere anche ad altissimi livelli, insomma". Morganti ringrazia il Segretario alla Giustizia per aver limitato la mini-riforma a questo singolo aspetto, altrimenti - sottolinea - ci sarebbero tante cose da dire sull'ordinamento giudiziario a partire da certe incompatibilità che noi ravvisiamo all'interno del Consiglio Giudiziario stesso".

Il riferimento è all'attuale composizione del Consiglio Giudiziario, profilando “la grande incompatibilità di avvocati che esercitano – spiega Morganti – e che contemporaneamente giudicano l'operato dei giudici”.

Sul Des e le residenze fiscali non domiciliate, imprescindibili la chiarezza sulla vicenda San Marino World e le azioni conseguenti al danno d'immagine arrecato al Paese. Libera si rivolge poi a Rf e rigetta le accuse di dietrofront nella battaglia sul tema. "Abbiamo presentato 400 emendamenti per impedire che questa legge andasse avanti, quando eravamo all'opposizione. Oggi sentirsi dire dal consigliere Sara Conti che ovviamente noi in qualche maniera abbiamo cambiato idea. Questo proprio non è vero, assolutamente. Stiamo solo aspettando il riferimento dell'11 di aprile da parte delle due commissioni congiunte, finanze ed esteri, che possano in qualche maniera acquisire la documentazione necessaria per adottare i provvedimenti che blocchino definitivamente questa non opportunità per il Paese".

Focus anche sulla Festa dell'Arengo che si celebra domani, “simbolo di democrazia diretta e legame profondo tra cittadini e istituzioni. Proprio oggi che avanza l'individualismo – fa notare Giulia Muratori – va invece rafforzata la partecipazione”. Venerdì 28 marzo, Libera celebrerà la ricorrenza nella serata di tesseramento al Podere Lesignano dal titolo “Insieme verso un futuro migliore”. Ospiti, il Sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e la Consigliera regionale dell'Emilia-Romagna Alice Parma per parlare di sinergie e valorizzazione del territorio.

Nel video le interviste a Luca Boschi e Giuseppe Maria Morganti.

