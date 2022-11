Libera: “azioni folli” del Governo e “spese vergognose”. Domani incontro con la cittadinanza a Dogana

Libera punta il dito contro il Governo, definendolo “sempre più scollegato dalla realtà”. A fronte dei “sacrifici” richiesti ai cittadini per gli aumenti delle bollette e gli interventi sulle pensioni, continuano – tuona il Partito - “spese vergognose”. In una nota si parla di “più di 500.000 euro in avvocati, spesso amici degli amici”, per “supportare l'Avvocatura dello Stato”. Citati poi la rotonda di Borgo, la vicenda del robot chirurgico, e così via. Dure critiche alla Segreteria al Territorio, accusata di aver “smantellato” la collaborazione tra Università e Azienda di Produzione, e di essersi avvalsa di una consulenza esterna da 150.000 euro per lo sviluppo di una norma ritenuta “inutile”. Libera ribadisce inoltre il proprio impegno per “bloccare gli aumenti di luce e gas”, e proporre una “politica dei redditi per tutelare le fasce più deboli”; ricordando l'incontro di domani sera al bar Ritrovo di Dogana, per ascoltare le esigenze dei cittadini e spiegare la situazione del Paese. Il primo, di 3 appuntamenti, nei lunedì di novembre.