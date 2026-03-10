Libera candida Vladimiro Selva alla Suprema Magistratura

Il Direttivo di Libera ha designato all’unanimità Vladimiro Selva come candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2026. La decisione è stata presa durante la riunione del Direttivo che si è svolta lunedì 9 marzo.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche la segretaria Giulia Muratori, che ha fatto il punto sui principali temi politici del momento e ha richiamato l’attenzione del gruppo sull’organizzazione della prossima Assemblea Programmatica del partito, in programma il 28 marzo. Dagli interventi dei membri del Direttivo è emersa la volontà di concentrare i lavori dell’assemblea sull’analisi del ruolo della sinistra in un contesto internazionale in forte cambiamento. Saranno inoltre discussi i risultati dell’iniziativa “Libera le idee”, che ha raccolto contributi e spunti dal confronto con la società civile.

Il Direttivo sarà riconvocato nelle prossime settimane per definire la linea politica e predisporre le linee guida della mozione conclusiva dell’assemblea programmatica.



