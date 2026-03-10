TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:23 Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della tv italiana 10:13 San Marino, dal 15 marzo via al prelievo selettivo dei cinghiali 09:30 Tentata rapina in banca a San Marino e colpo in farmacia: emergono nuovi dettagli sugli arresti 08:29 Petrolio, l’Aie libera 400 milioni di barili per evitare la crisi globale
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Libera candida Vladimiro Selva alla Suprema Magistratura

La decisione è stata presa all'unanimità durante la riunione del Direttivo del partito di maggioranza che si è svolta lunedì 9 marzo.

10 mar 2026
Libera candida Vladimiro Selva alla Suprema Magistratura

Il Direttivo di Libera ha designato all’unanimità Vladimiro Selva come candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2026. La decisione è stata presa durante la riunione del Direttivo che si è svolta lunedì 9 marzo.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche la segretaria Giulia Muratori, che ha fatto il punto sui principali temi politici del momento e ha richiamato l’attenzione del gruppo sull’organizzazione della prossima Assemblea Programmatica del partito, in programma il 28 marzo. Dagli interventi dei membri del Direttivo è emersa la volontà di concentrare i lavori dell’assemblea sull’analisi del ruolo della sinistra in un contesto internazionale in forte cambiamento. Saranno inoltre discussi i risultati dell’iniziativa “Libera le idee”, che ha raccolto contributi e spunti dal confronto con la società civile.

Il Direttivo sarà riconvocato nelle prossime settimane per definire la linea politica e predisporre le linee guida della mozione conclusiva dell’assemblea programmatica.

Leggi il comunicato stampa integrale 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica