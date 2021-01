Libera: "Caso titoli… di coda"

In un comunicato stampa Libera, oltre a parlare di vaccini e situazione della giustizia, torna sulla commissione d'inchiesta di Banca Cis, dice di aspettarsi che Rete pretenda chiarezza e ricorda che “con la legge sulle risoluzioni bancarie, nel caso del dissesto Cis abbiamo ridotto il valore nominale delle azioni dei soci, delle obbligazioni subordinate e chiamato a pagare, congelando i loro conti correnti, gli azionisti consapevoli, gli amministratori che hanno creato il buco, i debitori dello Stato e coloro che hanno conti correnti in paesi non collaborativi in materia di antiriciclaggio. Circa 60 milioni sono stati recuperati in questo modo e sono state avviate le azioni di responsabilità in ambito civile che auspichiamo vadano avanti”. Libera chiede un confronto in Consiglio sul “Caso Titoli”.