Libera celebra il 28 luglio, focus su referendum e diritti civili.

Referendum e diritti, parte da qui, dalla più stretta attualità Libera per celebrare la festa della libertà e della caduta del fascismo. In testa sta la legge sull'IVG, dopo il recente passaggio del testo in commissione. Vanessa Muratori di Unione Donne Sammarinesi torna a parlare di una legge buona, ma ne rileva criticità - nel principio di “tutela della vita umana dal suo inizio” e nella definizione di IVG come “extrema ratio”. Per Libera è Matteo Ciacci ad entrare nel merito del testo: promette battaglia in seconda lettura all'obbligatorietà dell'accesso ai consultori, nel sancire con forza – dice – “la libera scelta e l'autodeterminazione della donna e la laicità dello Stato”. Ma guarda anche allo spessore del lavoro in Aula: “Per la prima volta da inizio legislatura non si sono affrontate questioni legate a interessi particolari – rileva – ma si è ragionato insieme, dando valore alto alla politica e al fare politica”.

Diritti e referendum anche negli interventi della Coordinatrice di Rimini Coraggiosa Francesca Macchitella e della Consigliera di Parità a Ravenna, Carmelina Fierro, che guardano alle sfide che attendono l'Italia e ricordano il successo della raccolta firme rispetto ai quesiti referendari su eutanasia e legalizzazione della cannabis. Istanze, queste ultime, particolarmente cari ai giovani di Generazione Libera che nella festa hanno creato focus group di dibattito su temi a più ampio spettro, dalla imprenditoria giovanile agli spazi di aggregazione loro dedicati. Chiude la serata l'intervento del gruppo di coordinamento (Eva Guidi, Luca Boschi, Michele Muratori) e il Presidente Dalibor Riccardi guardando al ruolo della sinistra nel panorama politico e di Libera nel proporre confronto e proposte.

Nel video, l'intervista al Presidente di Libera, Dalibor Riccardi

