Libera: “Chi ha ragione, Rete o Marco Gatti?”

Libera guarda agli equilibri in maggioranza: parte dall’Ordine del Giorno proposto da Rete, che per Libera suona come “una sfiducia alla Segreteria alle Finanze o comunque un deciso commissariamento”. Sottolinea la reazione del Segretario Gatti, al contrattacco verso le segreterie in delega a Rete e commenta: “I nostri Segretari stanno perdendo il contatto con lo stato d’animo di un Paese che negli ultimi 3 anni e mezzo ha visto crollare il proprio tenore di vita”. “Quindi chi ha ragione? - chiede Libera - Il Movimento Rete che accusa Gatti di non avere prodotto niente o Il Segretario alle finanze che imputa a Rete di non volere un taglio della spesa corrente nelle proprie Segreterie? E se avessero ragione tutti e due? Non riescono più a nascondere di non essere d’accordo su nulla, e non sembrano avere intenzione di terminare il loro percorso comune. Il 'poltronismo' - conclude Libera - è una patologia difficile da guarire e la paura di non essere rieletti fa novanta”.