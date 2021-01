Libera chiede risposte concrete sulle vaccinazioni e sulla situazione al Casale La Fiorina

Libera, interviene, con una nota, sulla campagna di vaccinazione e sulla situazione al Casale La Fiorina chiedendo all'esecutivo risposte concrete. Libera entra nel merito delle dichiarazioni fatte dal Segretario alla Sanità Ciavatta rimarcando che negli altri stati europei la campagna di vaccinazione è partita negli ultimi giorni dello scorso anno e che altri piccoli stati si sono messi in contatto direttamente con le case produttrici per l'acquisto delle dosi necessarie. "Potevamo essere il primo paese nel contesto europeo completamente vaccinato, - sottolineano - attraverso accordi diretti coi produttori fatti per tempo o esplorando alternative all’essersi vincolato ad un unico Stato". Il partito di opposizione torna anche sulla situazione del Casale La Fiorina definendo inspiegabile la scelta di aprire all'interno della struttura un reparto per i malati di Covid.