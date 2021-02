Libera: "Cis e mascherine. Avviamo tutte le azioni per restituire il maltolto"

Dopo la trasmissione L'Arena di La7, che è tornata sull'indagine della procura di Roma che vede indagato anche Daniele Guidi, ex direttore generale di Banca Cis, con l'accusa di traffico di influenze legato al trasporto di mascherine dalla Cina, Libera allarga la riflessione alle vicende giudiziarie che riguardano l'ex Ad di Cis, rinviato a giudizio dal tribunale di San Marino per il “Caso Titoli”. Chiede, così, “che le Segreterie competenti si attivino per capire, proprio rispetto alle indagini della procura italiana legate all’acquisto di mascherine, quali azioni poter intraprendere per avviare percorsi di sequestro preventivo delle somme oggetto di contestazione a Guidi, per evitare – prosegue Libera - che si possano disperdere le disponibilità su cui rivalersi in caso di illeciti”.