ELEZIONI Libera: "Cittadini chiamati a scegliere tra impostazione conservatrice e riformista. Il nostro programma sarà snello concreto"

Libera: "Cittadini chiamati a scegliere tra impostazione conservatrice e riformista. Il nostro programma sarà snello concreto".

“2024, un anno decisivo per la Repubblica di San Marino”. La riflessione di Libera che richiama l'accordo di associazione con l’Unione Europea e le prossime elezioni politiche pensando ai cittadini che potranno indicare la strada che il Paese dovrà imboccare. “Si potrà scegliere – fanno notare - tra l’impostazione chiaramente conservatrice che ha caratterizzato l’azione dell’attuale governo e una decisamente più riformista che non ha paura di aprirsi all’esterno e mette finalmente al centro i cittadini”. Libera definisce già il proprio posizionamento sui temi cruciali e annuncia che si presenterà alla prossima tornata elettorale con un programma snello, concreto con l'invito a “tutta la cittadinanza ad arrivare al voto in maniera consapevole e ragionata”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: