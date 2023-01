PETIZIONE Libera contro Cot e Des: migliaia le firme già raccolte

Libera prosegue la sua raccolta firme per la chiusura del Cot (Centrale Operativa Territoriale) e per dire no al Monopolio straniero con il Des (Distretto Economico Speciale). Su quest’ultimo progetto il partito di opposizione vuole vederci chiaro e ipotizza pericoli per sovranità, territorio e libera concorrenza. "Condividiamo, in questo senso, la presa di posizione della Csdl quando chiede che “San Marino non si presti ad accogliere chi non paga le tasse nel suo Paese” e mette in evidenza i rischi che abbiamo e continueremo a sollevare sia in Consiglio Grande e Generale che fra la cittadinanza". Con la petizione, Libera intende sensibilizzare il Governo: sono migliaia le firme raccolte. Sia nella sede del partito, che in luoghi di aggregazione come le Mense pubbliche.



