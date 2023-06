Libera contro il Governo: "Illegittimo, antidemocratico, inefficace” Per il partito di opposizione ciò che tiene unita la maggioranza è la paura di andare al voto.

Libera all'attacco del Governo, che definisce “illegittimo, antidemocratico e inefficace”. A tenere unita la maggioranza non sono i progetti – accusa – ma la paura di andare al voto e di non essere rieletta. “Dai radar delle iniziative da concretizzare sparisce l’accordo di Associazione con l’Unione Europea, così come la visita di Mattarella di ottobre, che non si capisce se ci sarà oppure no” – continua Libera, che punta il dito contro una maggioranza che “dimentica le reali priorità del Paese, che non affronta l’incremento del costo della vita, il costante aumento dei tassi di interesse sui mutui e la gestione del debito. Punta poi il dito su strade dissestate, cantieri aperti "per progetti che avanzano solo a spot vista l’imminente campagna elettorale", e su lavori pubblici in Centro Storico "in piena stagione estiva, che creano difficoltà evidenti a turisti e attività economiche".

