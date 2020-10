Libera: "Convocazione illegittima". E attacca Ugolini: "Ridicola e pericolosa la sua rinuncia al diritto di voto"

Nel video l'intervista a Luca Boschi (Libera)

Libera incontra la stampa poco prima dell'avvio della Commissione Affari di Giustizia e punta il dito sul Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini, il quale – riferisce - “al fine di garantire la parità tra le due componenti, togata e politica, avrebbe proposto ai Capitani Reggenti, come soluzione, quella di rinunciare lui stesso al diritto di voto”. “Una posizione ridicola e pericolosa da parte di Ugolini – commenta Luca Boschi – e che tra l'altro mette in grande imbarazzo la Reggenza".





“E' un assurdo, non solo una forzatura” – fa notare Eva Guidi, specificando che “l'organismo debba essere convocato da subito in base alla propria composizione regolare” e aggiunge che "il diritto di voto è attribuito in base alla legge e non un'opzione che Ugolini può decidere di esercitare o meno". "Considerando che la maggioranza ha i numeri per farlo, perché - si domanda Libera - compiere l'ennesima forzatura, invece di modificare la legge?". “Nella lettera indirizzata ai Capi di Stato – afferma infine Vladimiro Selva – Ugolini vede il problema dell'irregolarità della convocazione del Plenario, ma solo dopo averla richiesta, e nonostante tutto mette sul tavolo una soluzione fuori da ogni logica se non quella dell'approssimazione più totale”. Tutte questioni che Libera si dice pronta a portare già in Commissione Affari di Giustizia, riunita per una breve seduta anticipatoria del Consiglio Giudiziario Plenario fissato per le 14.

