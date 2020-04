Libera: "Costruire la ripresa partendo da proposte, dati e condivisione delle informazioni"

"Avviamo subito l'unità di crisi per la ripresa economica". Così Libera che pensa già alle opportunità da cogliere nel post-Covid. Guarda ad esempio all'implementazione in tutte le attività dell'uso della tecnologia, dello smart working e del delivery per i ristoranti. Richiama quindi la necessità di misure immediate vista la contrazione della domanda, privilegiando politiche di aiuti a famiglie, disoccupati e imprese attraverso l'utilizzo della SMAC. Si vuole inoltre lavorare per trovare una soluzione per gli affitti. Mentre sul fronte della liquidità, oltre a proporre di smobilizzare immediatamente una parte dei titoli nel portafoglio investimenti di BCSM, Libera chiede di dare concretezza alle azioni di responsabilità degli amministratori delle banche in caso di malagestione.