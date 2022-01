Libera critica la gestione politica della sanità: “Manca totalmente programmazione, si lavora sull’emergenza scrive il partito d'opposizione in una nota stampa- nessun adeguamento delle strutture dopo due anni dall’inizio del Covid. Abbiamo inoltre appreso che con scarsissimo preavviso è stata disposta la chiusura del centro Atelier le Mani, unico centro diurno per ragazzi con disabilità”. Libera propone soluzioni temporanee, come il contingentamento degli ingressi anziché provvedere alla chiusura degli spazi, e di accelerare un ragionamento, già avviato, più complessivo sull’ampliamento e sul potenziamento delle strutture adibite alle fasce più deboli.