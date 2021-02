VACCINI Libera dalla Reggenza: "Informiamo subito Italia, Ue e Pfizer del fatto che il Paese ricercherà soluzioni aggiuntive"

Una delegazione di Libera composta dai Consiglieri Michele Muratori, Matteo Ciacci e Alessandro Bevitori è stata ricevuta in udienza privata dalla Reggenza. Mossi dalla preoccupazione per la difficile situazione che il Paese sta attraversando dal punto di vista economico e sanitario, aggravata dal mancato approvvigionamento dei vaccini, Libera – dicono – ha scelto da subito la strada della responsabilità e della collaborazione.

Proprio per questi motivi – sottolineano - riteniamo opportuno informare immediatamente e con assoluta trasparenza le autorità italiane, europee e la stessa Pfizer, del fatto che, considerato il ritardo nelle forniture concordate negli accordi sottoscritti, il nostro Paese ricercherà soluzioni aggiuntive (non alternative, né competitive) rispetto a quelle previste in tali accordi”.

Nel video l'intervista a Michele Muratori, Coordinatore Libera.



