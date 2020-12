Libera dalla Reggenza: "Preoccupazione per le ricadute su cittadini e attività economiche"

In mattinata una delegazione di Libera composta da Matteo Ciacci, Alessandro Bevitori, Luca Boschi e Dalibor Riccardi è stata ricevuta dalla Reggenza. L'occasione per il partito di minoranza di esprimere ai Capi di Stato la forte preoccupazione “per la situazione che si è venuta a creare – riferiscono - a seguito dell'adozione del decreto legge 221, con particolare riferimento al malcontento manifestato da singoli cittadini, famiglie ed attività economiche”.



Segnalazione da intendersi come atto di responsabilità istituzionale che – spiegano – Libera ha sempre mostrato: se da un lato – rimarcano - c'è consapevolezza della necessità di rimanere uniti, dall'altro tuttavia serve un bagno di umiltà da parte di questo Governo che ha sbagliato tutto, con gravi ricadute sul Paese”. A margine anche un confronto su quelli che saranno i prossimi passaggi sia a livello istituzionale, sia al livello di rapporti diplomatici tra Italia e San Marino.