FATTI DI VIA GIACOMINI Libera dalla Reggenza: "Totale disappunto per l'accaduto: occorre ridare credibilità alle nostre istituzioni"

A proposito dei fatti del 1° aprile in Via Giacomini, nel pomeriggio una delegazione di Libera – composta dal segretario Matteo Ciacci, dal Presidente Dalibor Riccardi e dalla Capogruppo Eva Guidi – è stata ricevuta - in udienza privata dalla Reggenza. Espresso il “totale disappunto” verso l'accaduto da parte della forza politica d'opposizione. “Un atto doveroso – spiegano - per affermare con forza la responsabilità in capo a chi rappresenta il proprio Paese con incarichi istituzionali, o comunque con ruoli di rilievo all’interno della società civile”. Libera si rivolge, dunque, con una lettera consegnata ai Capi di Stato, “per poter veicolare al meglio – rimarca - messaggi che vadano a prendere le distanze da ogni atteggiamento lesivo dell’integrità delle più alte istituzioni della Repubblica, cercando di contenere nel limite del possibile la rabbia dei cittadini derivante da questo increscioso episodio”.

Nel video l'intervista a Dalibor Riccardi, Presidente Libera

