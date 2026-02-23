TV LIVE ·
Libera determinata a portare avanti tutti i punti del programma di Governo

Soddisfazione per 'naturalizzazione', riprensione e Pianificazione Territoriale Strategica. Sull'odg per la commissione d'inchiesta "la maggioranza poteva fare meglio, ma c'è l'accordo". Assemblea Programmatica il 28 marzo

di Luca Salvatori
23 feb 2026
Nel video l'intervista alla segretaria di Libera, Giulia Muratori
Bene la legge sulla naturalizzazione e l'eliminazione della riprensione, per le molestie sessuali: entrambi temi su cui Libera si batte da tempo. Il capogruppo Michele Muratori, il consigliere Luca Boschi e la segretaria Giulia Muratori parlano di una sessione consiliare impegnativa ma produttiva anche se la maggioranza, sul Piano Parallelo, non è riuscita a depositare un suo odg: “Potevamo arrivare un po più organizzati, come maggioranza, questo mi sento di sottolinearlo, ma – dichiara Giulia Muratori - il dato di fatto è che siamo tutti d'accordo e quindi adesso dovremo semplicemente trovare la modalità per presentare tutti insieme il pdl per l'istituzione della commissione d'inchiesta” che, secondo Libera, e gli alleati di maggioranza, dovrà partire ma a indagini concluse.

Espressa soddisfazione anche per l'avvio all'iter consiliare della Pianificazione Territoriale Strategica e l'imminente partenza del progetto Smuvi, con i Segretari di Stato di Libera, Ciacci e Bevitori, in prima linea. La dirigenza del partito, contrastando la narrazione dell'opposizione, parla anche di una legislatura delle cose fatte, citando, tra le altre, l'Icee, i provvedimenti sulla casa e il cohousing, il riconoscimento della Palestina, il cambio del comitato esecutivo Iss: “Stare al Governo in una maggioranza, così ampia, con quattro forze politiche diverse – afferma Giulia Muratori - comporta anche la ricerca della sintesi sui vari argomenti. Mi sento di dire che siamo assolutamente compatti e determinati a portare avanti tutti i punti del programma di Governo”.

Libera intanto annuncia per il 28 marzo la conferenza programmatica, preceduta il 4 marzo da un evento di ascolto della società civile: ”Mi aspetto grande partecipazione e condivisione all'interno del partito. Il 28 marzo sarà l'evento finale, con cui – conclude Giulia Muratori - lanceremo la mozione conclusiva. Speriamo anche di rilanciare la nostra azione politica”.




