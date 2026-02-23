Libera determinata a portare avanti tutti i punti del programma di Governo

Nel video l'intervista alla segretaria di Libera, Giulia Muratori

Bene la legge sulla naturalizzazione e l'eliminazione della riprensione, per le molestie sessuali: entrambi temi su cui Libera si batte da tempo. Il capogruppo Michele Muratori, il consigliere Luca Boschi e la segretaria Giulia Muratori parlano di una sessione consiliare impegnativa ma produttiva anche se la maggioranza, sul Piano Parallelo, non è riuscita a depositare un suo odg: “Potevamo arrivare un po più organizzati, come maggioranza, questo mi sento di sottolinearlo, ma – dichiara Giulia Muratori - il dato di fatto è che siamo tutti d'accordo e quindi adesso dovremo semplicemente trovare la modalità per presentare tutti insieme il pdl per l'istituzione della commissione d'inchiesta” che, secondo Libera, e gli alleati di maggioranza, dovrà partire ma a indagini concluse.

Espressa soddisfazione anche per l'avvio all'iter consiliare della Pianificazione Territoriale Strategica e l'imminente partenza del progetto Smuvi, con i Segretari di Stato di Libera, Ciacci e Bevitori, in prima linea. La dirigenza del partito, contrastando la narrazione dell'opposizione, parla anche di una legislatura delle cose fatte, citando, tra le altre, l'Icee, i provvedimenti sulla casa e il cohousing, il riconoscimento della Palestina, il cambio del comitato esecutivo Iss: “Stare al Governo in una maggioranza, così ampia, con quattro forze politiche diverse – afferma Giulia Muratori - comporta anche la ricerca della sintesi sui vari argomenti. Mi sento di dire che siamo assolutamente compatti e determinati a portare avanti tutti i punti del programma di Governo”.

Libera intanto annuncia per il 28 marzo la conferenza programmatica, preceduta il 4 marzo da un evento di ascolto della società civile: ”Mi aspetto grande partecipazione e condivisione all'interno del partito. Il 28 marzo sarà l'evento finale, con cui – conclude Giulia Muratori - lanceremo la mozione conclusiva. Speriamo anche di rilanciare la nostra azione politica”.







