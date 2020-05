Libera: "Devono andare avanti le azioni di responsabilità e i processi"

Libera sollecita ad andare avanti con le azioni di responsabilità e i processi, andando a colpire i manager bancari, restituendo così il maltolto. “Questo perché non c’è dubbio – sostengono - che il peso che portiamo sulle spalle, e che aggrava ancora di più la nostra situazione economica, è quello - tra le altre cose - della commistione politica ed affari, della speculazione edilizia, del clientelismo e anche delle mancate scelte politiche almeno degli ultimi 20 anni. Per Libera, il rapporto fiduciario è invece determinante nel momento in cui c’è l’esigenza di chiedere sacrifici alla cittadinanza. Il Governo – rimarcano - deve dimostrare di essere slegato da certi interessi particolari, facendo lavorare in autonomia il Tribunale”.



