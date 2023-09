Libera e Partito Socialista, il confronto prosegue serrato

Ultime fasi di legislatura, Libera e Partito Socialista leggono la situazione, dalle problematiche del Paese al ruolo della politica. E' una nota del PS a mettere in luce convergenze nell'analisi, in un confronto tra i due partiti nato da tempo, condividendo posizioni e iniziative, per esempio – sottolinea il PS – in merito all'emergenze della sanità e nella politiche delle tariffe delle utenze portata avanti dall'AASS. Guardano all'azione di Governo e maggioranza dopo l'uscita di Rete, critici verso un operato definito “insufficiente di fronte alle attuali esigenze finanziarie, economiche e sociali di San Marino”. Ma in prima piano sta naturalmente la prospettiva delle elezioni politiche: “prioritario – rilevano - creare un solido punto di riferimento per l'elettorato, basato sulla collaborazione leale e sulla condivisione delle cose da fare”.

“Sulla base della nostra mozione conclusiva – è il Segretario di Libera, Matteo Ciacci a commentare - guardiamo con interesse alla nostra area di riferimento di cui i socialisti sono storicamente una importante componente”. Confronto programmatico che proseguirà serrato, annuncia il PS, “così come - aggiunge Ciacci - con tutte le forze dell’area riformista”.