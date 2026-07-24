Libera e PSD festeggiano il 28 Luglio: Insieme per rilanciare la coalizione verso l'Europa

Il 28 luglio non è una semplice data sul calendario, ma il giorno in cui, con la caduta del fascismo, San Marino ritrovò la sua libertà. Giulia Muratori richiama il coraggio di chi difese quei valori che ancora oggi uniscono Libera e PSD. Dopo due anni di governo, la coalizione guarda al futuro rilanciando il progetto comune, forte dei risultati ottenuti su territorio, energia, diritti civili e, soprattutto, sul percorso europeo. Per Matteo Rossi, il momento è simbolico anche perché arriva a pochi giorni dal via libera del Coreper all'Accordo di Associazione. Un passaggio che, ricorda, rappresenta uno degli obiettivi fondanti della coalizione e l'occasione per tracciare un bilancio dei primi due anni di legislatura. Il filo conduttore della festa sarà proprio l'Europa.

Michele Muratori guarda già oltre: il confronto dal titolo "San Marino oltre la firma" vuole infatti mostrare che l'Accordo non è un traguardo, ma un punto di partenza verso impegni ed opportunità. La scelta della location non è casuale. Tomaso Rossini spiega che l'ex Tiro a Volo di Murata è un luogo simbolico del patrimonio sammarinese, da riscoprire e riqualificare. Ampio spazio infine ai giovani con Tommy Fantini di Gen-SM ed Emily Lazzari di Generazione Libera: tra la presentazione del libro di Sara Lucaroni "America, go away!" e momenti di confronto, l'obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni il valore civile della democrazia.

Ma il messaggio della festa va oltre il programma. Per Libera e PSD il 28 luglio diventa anche il momento per consolidare il percorso intrapreso, con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide. "Questo 28 luglio cade a pennello – afferma Matteo Rossi - si è sbloccato al Coreper nei scorsi giorni e abbiamo appreso tutti dell'ottima notizia sulla quale si è fondata la nascita di questa legislatura e di questo Governo, su cui Libera e PSD hanno puntato tantissimo. Sulla quale si è creata anche la coalizione che tuttora oggi rappresentiamo. È il momento giusto per fare un bilancio dei primi due anni di esperienza insieme, che non era scontato. Ci sono stati momenti difficili, però la stabilità genera un effetto a catena che porta a risultati, sotto gli occhi di tutti”.

Per Giulia Muratori, al di là delle difficoltà fisiologiche vissute in maggioranza, ciò che continua a tenere unite le due forze politiche sono gli obiettivi condivisi, a partire dal percorso europeo: "Alti e bassi non si nascondono, com'è normale che sia in un rapporto di coalizione e di maggioranza. L'importante è trovare la sintesi. Ci sono obiettivi che ci uniscono da sempre, siamo molto contenti di come sta andando la questione europea: il semaforo verde del Coreper ci ha dato una grande gioia e adesso guardiamo al futuro. L'occasione della festa del 28 luglio riunisce le forze di sinistra, ci sentivamo in dovere di festeggiarla insieme per ridare valore alla coalizione e a questo progetto che abbiamo deciso di intraprendere tempo fa insieme".







